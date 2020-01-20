20.01.2020 (15:38)
Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО провели акцию «Один день в армии»
На базе смешанного авиационной эскадрильи Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа с участием руководящего состава и воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» для школьников города Санкт-Петербурга была проведена акция «Один день в армии».
В рамках акции военнослужащие провели со школьниками занятия по строевой, физической, огневой подготовке, продемонстрировали выполнение нормативов по радиационной, химической, биологической защите, а также приёмы и способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
По окончании курсов ребята отработали полученные знания на практике, показав отличные результаты. Также школьники ознакомились с требованиями Общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ, научились элементам строевой подготовки в движении и на месте.
Кроме того, школьники смогли ознакомиться с авиационной техникой эскадрильи – транспортными самолётами Ан-26, многоцелевыми вертолётами Ми-8, с их техническими характеристиками и назначением.