Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.01.2020 (15:35)

Отряд кораблей Балтийского флота прибыл в назначенный район Аравийского моря для проведения учения с эсминцем МССО Японии

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» прибыл в назначенный район Аравийского моря для проведения совместного учения с эсминцем морских сил самообороны (МССО) Японии «Харусамэ».

Стоит отметить, что учение между кораблями Балтийского флота и МССО Японии пройдет впервые.

В одном из районов Аравийского моря 20 и 21 января российские и японские корабли и суда проведут эпизоды по связи и маневрированию, в том числе и в темное время суток, досмотр и освобождение условно захваченного «пиратами» судна и эпизод посадки вертолета на палубу корабля.

Сегодня в районе проведения учения в Аравийском море на эсминце «Харусамэ» руководство учением с российской и японской сторон проведут планирующую конференцию, в ходе которой обсудят детали эпизодов, вопросы обмена информацией и безопасности.

Затем корабли России и Японии, задействованные в учении, проведут совместные маневры по связи, обмену сигналами и тактическому маневрированию, в том числе и в ночное время суток.

Активная фаза учения состоится 21 января.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» покинули военную гавань Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан. В декабре отряд кораблей Балтийского флота принял участие в морской фазе российско-индийского учения «Индра-2019 и в трехстороннем российско-китайско-иранском учении «Пояс морской безопасности-2019».

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал конкурс среди экипажей бронетранспортеров
В Нижегородской области отдельная танковая бригада ЗВО сдержала оборону при атаке превосходящих сил условного противника
В 2020 году в войсках ЗВО будет проведено более 4,5 тыс. военно-патриотических мероприятий и акций
В Подмосковье более 100 танковых экипажей ЗВО отработали тактику «танковой карусели»

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Международные учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false