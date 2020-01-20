20.01.2020 (15:35)

Отряд кораблей Балтийского флота прибыл в назначенный район Аравийского моря для проведения учения с эсминцем МССО Японии

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» прибыл в назначенный район Аравийского моря для проведения совместного учения с эсминцем морских сил самообороны (МССО) Японии «Харусамэ».

Стоит отметить, что учение между кораблями Балтийского флота и МССО Японии пройдет впервые.

В одном из районов Аравийского моря 20 и 21 января российские и японские корабли и суда проведут эпизоды по связи и маневрированию, в том числе и в темное время суток, досмотр и освобождение условно захваченного «пиратами» судна и эпизод посадки вертолета на палубу корабля.

Сегодня в районе проведения учения в Аравийском море на эсминце «Харусамэ» руководство учением с российской и японской сторон проведут планирующую конференцию, в ходе которой обсудят детали эпизодов, вопросы обмена информацией и безопасности.

Затем корабли России и Японии, задействованные в учении, проведут совместные маневры по связи, обмену сигналами и тактическому маневрированию, в том числе и в ночное время суток.

Активная фаза учения состоится 21 января.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» покинули военную гавань Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан. В декабре отряд кораблей Балтийского флота принял участие в морской фазе российско-индийского учения «Индра-2019 и в трехстороннем российско-китайско-иранском учении «Пояс морской безопасности-2019».

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