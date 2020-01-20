20.01.2020 (15:21)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал конкурс среди экипажей бронетранспортеров

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводится конкурс военно-профессионального мастерства среди экипажей бронетранспортеров. В состязаниях принимают участие 30 экипажей БТР.

На первом этапе конкурса каждой команде, состоящей из трех военнослужащих, необходимо пронести два ящика массой 24 килограмма через полосу препятствий, включающую ров, лабиринт-змейку, забор с наклонной доской, разрушенный мост и разрушенную лестницу, а также стену с двумя проломами, подземный лаз и заграждение из проволоки.

По условиям конкурса на первом этапе в случае неправильного прохождения препятствий экипаж возвращался на его повторное преодоление, а конечное время прохождения полосы определяется по последнему члену экипажа.

Состязания пройдут в четыре этапа, после которых выявят лучший экипаж бронетранспортера.

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