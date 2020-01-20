20.01.2020 (15:08)

Новороссийские десантники провели двустороннее ротное тактическое учение на полигоне Раевский в Краснодарском крае

На полигоне Раевский в Краснодарском крае с военнослужащими парашютно-десантного батальона гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского соединения ВДВ проведено двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой.

С получением сигнала учебной тревоги личный состав парашютно-десантных рот провел комплекс мероприятия по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности.

В ходе мероприятия десантники отработали вопросы ведения оборонительного боя парашютно-десантного батальона с решением комплекса учебно-боевых задач, включающих в себя выход подразделений на оборонительные позиции, занятие выгодного рубежа и совершение маневра подразделениями.

По замыслу учения, подразделения заняли район сосредоточения, организовали мероприятия по маскировке и охранению, после чего приступил к практической отработке вопросов по уничтожению противника, ведению общевойскового боя с выполнением практических стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин десанта БМД-2, удержанию оборонительных позиций и созданию условий для наступления основных сил полка.

Мероприятие проводится в соответствии с планом боевой подготовки соединения на 2020 год и имело цель проверить готовность парашютно-десантных подразделений к выполнению задач по предназначению.



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