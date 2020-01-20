20.01.2020 (14:37)
В Нижегородской области отдельная танковая бригада ЗВО сдержала оборону при атаке превосходящих сил условного противника
В Нижегородской области на полигоне Мулино отдельная танковая бригада гвардейской танковой армии Западного военного округа сдержала оборону при атаке превосходящих сил условного противника.
Более 50 танков Т-72Б3 заняли оборону на открытом участке местности с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2. При появлении живой силы и техники условного противника на прицельном расстоянии 125-мм орудия дали мощный залп бронебойными и осколочно-фугасными снарядами по целям.
Для создания обстановки, приближенной к боевой, инженерным подразделением были заложены заряды в непосредственной близости с обороняющейся техникой для обозначения выстрелов условного противника.
Всего в рамках планового учения было поражено более 500 статических и динамических мишеней. В мероприятиях боевой подготовки было задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники и более 500 военнослужащих отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.