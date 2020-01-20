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20.01.2020 (14:33)

В 2020 году в войсках ЗВО будет проведено более 4,5 тыс. военно-патриотических мероприятий и акций

В 2020 году в войсках Западного военного округа (ЗВО) будет проведено более 4,5 тыс. военно-патриотических мероприятий и акций.

9 мая, в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на территории 26 субъектов Российской Федерации, где дислоцируются соединения, объединения и воинские части ЗВО, запланировано более 100 торжественных прохождений войск и четыре военных парада — в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Калининграде.

Торжественные мероприятия пройдут в более чем 300 городах и населенных пунктах, в них примут участие около 120 тыс. военнослужащих и юнармейцев, будет задействовано свыше 2,5 тыс. единиц вооружения, военной и авиационной техники, в том числе и для стационарных показов.

Запланирована работа более 30 мобильных пунктов отбора на контракт в рамках ежегодных акций «Служба по контракту — твой выбор!» и «Есть такая профессия Родину защищать!».

Справочно:

В настоящее время войска и силы ЗВО дислоцируются в административных границах трех федеральных округов (Северо-Западного, Центрального и части Приволжского) на территории 26 субъектов Российской Федерации. Штаб округа находится в Санкт-Петербурге в историческом комплексе Главного штаба на Дворцовой площади. ЗВО — самый первый округ, сформированный в новой системе военно-административного деления РФ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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