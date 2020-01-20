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20.01.2020 (14:17)

В Подмосковье более 100 танковых экипажей ЗВО отработали тактику «танковой карусели»

Свыше 100 танковых экипажей гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали тактику «танковой карусели» на полигоне Алабино в Московской области в рамках планового тактико-специального учения.

В ходе учения военнослужащие на танках Т-72Б3 и Т-80 выполнили задачи по огневому поражению условного противника непрерывной стрельбой из штатного оружия.

В рамках мероприятия был применен опыт вооруженных конфликтов последних лет. Всего к учению привлекались свыше 300 военнослужащих, было задействовано порядка 100 единиц техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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