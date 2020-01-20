20.01.2020 (14:03)

В Нижегородской области разведчики гвардейской танковой армии ЗВО учились отражать атаки диверсионных групп на марше

В Нижегородской области военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа отразили атаку условной диверсионной группы на марше.

Военнослужащие в современной экипировке «Ратник» провели комплексную тренировку, которая включала в себя занятия по рукопашному бою, огневую подготовку, преодоление полосы препятствий. Завершающим этапом стал марш военнослужащих на 5 километров по пересечённой местности. На протяжении всей дистанции военнослужащие отрабатывали команды при воздушном нападении, взрыве гранат по ходу движения строя. На последнем километре разведчиков встретил огонь группы диверсантов. После быстрого рассредоточения разведчики приняли бой и уничтожили условное незаконное вооруженное формирование.

В плановой тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и более 150 единиц вооружения и военной техники отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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