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20.01.2020 (14:01)

В первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (ОсН) прошли богослужения и крещенские купания

В ночь с 18 на 19 января на центре управления первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) прошли богослужения и крещенские купания по случаю празднования Крещения Господня.

В числе первых в воды иордани окунулся командующий армией генерал-лейтенант Андрей Дёмин. Всего в мероприятии приняли участие более 100 человек, в их числе как военнослужащие, так и их родные, близкие и все желающие.

Мероприятие началось в 22:00 18 января и продлилось до 2:00 19 января. Подготовка к купаниям осуществлялась под руководством начальника центра управления полковника Константина Симоненко. Были оборудованы место для купания, теплые раздевалки, пункты обогрева, полевая кухня и медицинский пункт.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , ПРО , Религия , ВКС
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