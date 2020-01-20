20.01.2020 (12:54)

На российской военной базе в Армении стартовал конкурс на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом

На высокогорном полигоне Камхуд российской военной базы в Армении дан старт конкурсу на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БЛА).

На первом этапе военнослужащие будут оценены по теоретическим вопросам, знанию тактико-технических характеристик и особенностям эксплуатации современных комплексов с БЛА.

На втором этапе участники состязаний сдадут зачеты по тактико-специальной подготовке. Им предстоит из штатного стрелкового оружия поразить цели, имитирующие живую силу противника, на различных дальностях.

Завершится испытание для расчетов комплексов с БЛА состязанием в практическом применении беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, стоящих на вооружении соединения.

Военнослужащим предстоит в составе расчетов выполнить нормативы по ведению воздушной разведки местности, обнаружению и слежению за целями условного противника в реальном времени на различных высотах за определенный промежуток времени с вычислением и передачей точных координат, численности и характера действий на пункт управления.

В конкурсе принимают участие более 50 военнослужащих Южного военного округа. По результатам состязания лучшие расчеты комплексов с БЛА будут награждены грамотами и медалями.

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