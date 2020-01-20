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20.01.2020 (12:48)

Экипажи Су-24М ЮВО под Волгоградом отработали уничтожение замаскированного командного пункта на полигоне в Волгоградской области

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО) уничтожили замаскированный командный пункт условного противника, применив управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» и корректируемые авиационные бомбы на полигоне в Волгоградской области.

В ходе учения командный пункт обнаружила группа самолётов-разведчиков Су-24МР, проводя разведку на высоте от 100 до 300 м. Координаты целей были переданы звену фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые нанесли удар, поразив полноразмерные мишени боевой техники и инженерные укрепления условного противника.

За время учения было совершено около 20 пусков ракет и сброс 10 корректируемых 500-килограммовых авиабомб. Пуски управляемых ракет производились с пикирования на дальности от 5 до 10 км.

Бомбометание осуществлялось с высот около 700 м. Среднее радиальное отклонение попавших бомб составило до 5 м при допустимых 15 м. На учение был привлечен весь летный и технический состав авиаполка.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Южный военный округ
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