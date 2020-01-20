20.01.2020 (12:44)

В Абхазии командиры взводов ЮВО сдали экзамены по стрельбе из орудий БТР-82АМ и Т-72Б3 в рамках учебно-методического сбора

В Абхазии командиры взводов российской военной базы сдали экзамены по стрельбе из орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ в ходе завершившихся учебно-методических сборов.

На сборе младшим офицерам разъяснили новые методы по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, соблюдению требований безопасности военной службы и совершенствованию боевой готовности подчиненных подразделений.

Кроме того, военнослужащие вели огонь из пистолетов Макарова и автоматов АК-74. Лейтенанты и старшие лейтенанты продемонстрировали навыки экстремального вождения гусеничной и колесной техники, преодолевая на машинах различные естественные препятствия, характерные для рельефа местности республики.

За время сбора было проведено около 50 практических, показных, инструкторско-методических и контрольных занятий, в том числе командиры взводов в условиях горно-лесистой местности выполнили нормативы по огневой, строевой, тактической, специальной подготовке и другим дисциплинам.

Всего в мероприятиях на полигонах Нагвалоу и Гудаута приняли участие около 500 командиров взводов и военнослужащих ЮВО, обеспечивающих учебный процесс.

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