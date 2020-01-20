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20.01.2020 (12:43)

Аэромобильные группы ЮВО приступили к отработке задач тактического воздушного десанта на Северном Кавказе

Аэромобильные группы мотострелковых подразделений 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе приступили к отработке задач тактического воздушного десанта в условиях горно-лесистой местности.

В ходе учебы на полигонах Кобу-Баши и Серноводский военнослужащие получают навыки тактических действий, актуальных в современных вооруженных конфликтах, в их числе огневое поражение пехоты и легкобронированной техники противника из вертолетов и высадка десанта на различные рельефы местности.

Аэромобильные группы предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. Особенностью новых подразделений является их способность с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов перемещаться по фронту и в его глубину, при этом огневую поддержку осуществляют приданные ударные вертолеты армейской авиации ЮВО.

Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки принимает участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Специальная подготовка , Спецназ
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