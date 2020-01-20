20.01.2020 (12:38)

Специалисты РЭБ ВВО в ходе учебных занятий отработали прикрытие военных объектов от нападения беспилотников в Бурятии

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, отработали вопросы прикрытия объектов военной инфраструктуры от несанкционированных действий беспилотных летательных аппаратов условного противника. Тренировки проведены в рамках проведения единого дня специалиста РЭБ.

В ходе занятий военнослужащие на штатной технике совершили марш в назначенные районы и выполнили комплекс задач по занятию позиций, развертыванию специального оборудования и обнаружению воздушных целей.

Расчеты современных комплексов РЭБ «Житель» и «Борисоглебск-2» выполнили задачи по пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящими от дронов условного противника.

Главнейшей целью тренировки являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении ими задач по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств разведки условного противника.

Всего в специальных мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц специализированной техники и унифицированных комплексов РЭБ.

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