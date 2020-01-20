20.01.2020 (12:37)

Около 2,5 тысяч гранатометчиков ВВО обучат действиям с использованием опыта современных вооруженных конфликтов

На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях. Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, стартовали специальные занятия с гранатометчиками. К мероприятиям привлечено около 2,5 тысяч военнослужащих.

В программу практических тренировок с боевой стрельбой включены новые элементы и упражнения, разработанные с учетом на опыта современных вооруженных конфликтов.

Военнослужащие будут поражать новые подвижные мишени высокой реалистичности, имитирующие по форме и размерам, легкобронированный автомобили, наиболее часто использующиеся террористами-смертниками. Одной из особенностей выполнения данного упражнения станет совместное выполнение стрельбы гранатометчиков со снайперской парой.

Кроме того, гранатометчиков научат порядку уничтожения современной бронетехники. Особое внимание будет уделено порядку поражения танков с активной защитой, выводу из строя различных вспомогательных технических средств, без которых современное вооружение перестанет представлять опасности.

При проведении специальных занятий огневой подготовки военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов станковых АГС-17 «Пламя». Около половины стрельб состоится в ночных условиях с использованием приборов ночного видения.

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