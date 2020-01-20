20.01.2020 (12:35)
Журналисты Дальнего Востока приглашаются для участия во Всероссийском фестивале прессы Минобороны «Медиа-Ас-2020»
Пресс служба Восточного военного округа сообщает о продолжении окружного этапа шестого Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2020». Поучаствовать в фестивале приглашаются журналисты, публикации которых посвящены деятельности войск военного округа в 2019 году.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе будут определены победители в Восточном военном округе. Второй финальный этап будет проведен среди журналистов - победителей из всех военных округов.
В Восточном военном округе прием творческих работ продлится до 10 февраля 2020 года. Победители окружного этапа получают право участвовать в финальном этапе фестиваля.
Представители СМИ, осуществляющие свою деятельность на территории Восточного военного округа, подают заявки в пресс-службу ВВО (г. Хабаровск) на адрес электронной почты ps-vvo@mil.ru. В заявке необходимо указать: название СМИ, кратко рассказать о себе, контактный телефон, адрес электронной почты, ссылки на работы, опубликованные в 2019 году, личное фото.
В 2020 году награждение победителей пройдет в девяти номинациях:
«ЛУЧШИЕ КАДРЫ» – за лучший новостной репортаж;
«КОМАНДНЫЙ ГОЛОС» – за лучшую радиопрограмму;
«СИЛА СЛОВА» – за лучший материал в печатных СМИ;
«СТИЛЬ ЖИЗНИ» – за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию;
«ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.);
«МОЛНИЯ» – за лучшую работу в информагентстве;
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – за лучшую фотоработу;
«НА ОСТРИЕ АТАКИ» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ;
«ПРОРЫВ» – лучший дебют года.