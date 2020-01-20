20.01.2020 (12:27)

Корвет «Гремящий» завершил серию испытаний в Баренцевом море

Экипаж головного корвета проекта 20385 «Гремящий», проходящего на Северном флоте государственные ходовые испытания, начал подготовку к межфлотскому переходу. В ближайшее время он отправится в Балтийское море.

Корабль успешно завершил намеченную программу испытаний в полигонах Северного флота. В Белом море корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям. В Баренцевом море он провёл стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия. Последним элементом испытаний стала отработка буксировки корабля, которую корвет провёл вместе с буксиром СБ-523 на прошлой неделе.

Корвет «Гремящий проходит испытания на Северном флоте с 13 ноября 2019 года. В настоящее время он находится в главной базе Северного флота – Североморске.

Справочно:

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» заложен 1 февраля 2012 года в эллинге судостроительного предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Проектант корабля - ЦМКБ «Алмаз».

Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. По сравнению с корветами предыдущего проекта 20380 он оснащен ракетами «Калибр» вместо «Урана», также усилен его зенитно-ракетный комплекс. Кроме того, «Гремящий» отличается меньшей оптической, радиолокационной и акустической заметностью.

Наименование «Гремящий» дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времён Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир - капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин стал Героем Советского Союза.



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