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20.01.2020 (12:01)

В Дальневосточное ВОКУ поступила партия специальной термостойкой экипировки «Ратник-3К» для экипажей боевых машин

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила первая партия специальной термостойкой экипировки «Ратник-3К» для экипажей боевых машин.

Данный комплект предназначен для защиты членов экипажей танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров от воздействия открытого пламени, термического воздействия, осколков, а также защиты локтевых и коленных суставов от разного рода механических повреждений.

В состав комплекта 6Б48 «Ратник-ЗК» входят противоосколочный жилет, летний и зимний огнестойкий комбинезон и бронешлемофон. Бронезащитные элементы выполнены из специальной баллистической ткани на основе высокопрочного российского волокна «Армос», обладающего водо-, маслоотталкивающей обработкой.

Поступление новых комплектов экипировки в войска значительно повышает удобство, защиту, а также выживаемость экипажей бронетехники во время боевых действий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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