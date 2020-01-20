20.01.2020 (11:51)

В Бурятии военнослужащие ВВО отрабатывают тактику ведения разведки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов

В Бурятии с военнослужащими разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа проводятся практические занятия по ведению разведки важных военных объектов. На мероприятия боевой подготовки привлечено несколько сотен войсковых разведчиков, специальное оружие, а также более 50 единиц техники.

В ходе занятий разведчики на практике научатся определять ракетные пусковые установки, выявлять командные пункты, станции и узлы связи, сосредоточение техники, а также другие важные объекты условного противника. Особое внимание уделяется приобретению навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки в условиях низких температур.

Кроме того, войсковые разведчики отрабатывают вопросы скрытого перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от основных сил. При действиях будет учитываться опыт современных вооруженных конфликтов.

Помимо этого разведчики отрабатывают нормативы по преодолению «Тропы разведчика». Эта километровая полоса препятствий включает в себя более 30 элементов, которые должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях, в том числе каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений.

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