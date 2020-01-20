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20.01.2020 (10:11)

Тактическое учение российских танкистов завершилось в Таджикистане

Тактическое учение с боевой стрельбой танкистов 201-й российской военной базы завершилось на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

Военнослужащие на технике совершили марш в район предстоящих учений и провели наступательный бой с механизированными подразделениями условного противника, преодолевшими горную местность и занявшими оборону. Экипажи боевых машин выполнили тактико-огневые упражнения стрельб с применением всего комплекса вооружения танков Т-72 по целям, расположенным в горной местности. При этом для наводчиков-операторов были созданы более сложные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней и изменено их привычное положение.

Танкисты в составе подразделений также отработали применение таких тактических приемов, как танковые засады, совершение маневров во фланг и тыл противника, а также ведение рейдовых действий и вопросы взаимодействия с приданными мотострелковыми подразделениями при расположении на месте.

В однодневном учении было задействовано свыше 500 военнослужащих личного состава и около 100 единиц военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Центральный военный округ , Учения , Военная база , Таджикистан
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