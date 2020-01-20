20.01.2020 (10:09)

Более 10 тысяч военнослужащих ЦВО приняли участие в крещенских купаниях

Военнослужащие воинских частей и соединений Центрального военного округа отметили православный праздник Крещения Господня, совершив омовения в освященных купелях.

В праздник Крещения Господня во всех молитвенных комнатах и храмах воинских частей и соединений ЦВО прошли праздничные богослужения. Помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими окропили личный состав святой водой и благословили на купание в проруби. Для соблюдения требований безопасности на местах купания дежурили представители медицинской службы. Палатки были оборудованы печами для поддержания комфортной температуры, а на выходе из купели военнослужащих ждал горячий чай.

В этом году на территории Центрального военного округа, а также военных баз в Киргизии и Таджикистане для проведения крещенских купаний было подготовлено более 50 купелей. Всего в омовении приняли участие более 10 тысяч военнослужащих.

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