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20.01.2020 (09:48)

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и морской тральщик «Железняков» провели совместное учение по преодолению минного заграждения

На Черноморском флоте (ЧФ) экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» провёл учение по проводке за тралами через минные заграждения в обеспечении морского тральщика «Железняков».

Экипажи двух кораблей отработали элементы взаимодействия и маневрирования в одном из полигонов боевой подготовки в Чёрном море.

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» форсировал условное минное поле, осуществив проход в коридоре, протраленном экипажем «Железнякова» через минное заграждение.

После преодоления условной минной опасности экипаж «Дмитрия Рогачёва» отработал действия расчётов артиллерийской боевой части по уничтожению плавающих мин.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Учения
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