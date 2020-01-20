20.01.2020 (09:48)
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и морской тральщик «Железняков» провели совместное учение по преодолению минного заграждения
На Черноморском флоте (ЧФ) экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» провёл учение по проводке за тралами через минные заграждения в обеспечении морского тральщика «Железняков».
Экипажи двух кораблей отработали элементы взаимодействия и маневрирования в одном из полигонов боевой подготовки в Чёрном море.
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» форсировал условное минное поле, осуществив проход в коридоре, протраленном экипажем «Железнякова» через минное заграждение.
После преодоления условной минной опасности экипаж «Дмитрия Рогачёва» отработал действия расчётов артиллерийской боевой части по уничтожению плавающих мин.
Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
Новости по теме:
Военнослужащие российской военной базы ЮВО и члены их семей приняли участие в совместном крещенском купании в Армении
Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников вручил Боевое знамя сформированному мотострелковому полку 150-й мотострелковой дивизии
Метки: