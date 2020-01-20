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20.01.2020 (09:46)

Морпехи Черноморского флота в ходе учения отработали противодесантную оборону морского побережья

Подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) провели учение по противодесантной обороне участка морского побережья в пункте базирования.

По замыслу учения, морпехам была поставлена задача по обороне участка побережья и отражению высадки морского десанта условного противника.

В ходе учения военнослужащие совершили марш в назначенный район и заняли участок побережья.

Морские пехотинцы выполнили комплекс мероприятий по подготовке к противодесантной обороне, в том числе оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения морского десанта.

В рамках отработки поставленной задачи с личным составом проведены занятия по практической стрельбе из штатного стрелкового оружия по различным мишенным позициям.

В учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 30 бронетранспортёров БТР-82АМ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Морская пехота , Южный военный округ
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