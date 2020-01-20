20.01.2020 (09:46)
Морпехи Черноморского флота в ходе учения отработали противодесантную оборону морского побережья
Подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) провели учение по противодесантной обороне участка морского побережья в пункте базирования.
По замыслу учения, морпехам была поставлена задача по обороне участка побережья и отражению высадки морского десанта условного противника.
В ходе учения военнослужащие совершили марш в назначенный район и заняли участок побережья.
Морские пехотинцы выполнили комплекс мероприятий по подготовке к противодесантной обороне, в том числе оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения морского десанта.
В рамках отработки поставленной задачи с личным составом проведены занятия по практической стрельбе из штатного стрелкового оружия по различным мишенным позициям.
В учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 30 бронетранспортёров БТР-82АМ.