20.01.2020 (03:01)

На Камчатке артиллерия морской пехоты ТОФ отработает ведение огня с открытых и с закрытых огневых позиций

Артиллерийские подразделения из состава соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России приступили к выполнению задач полевого выхода на специализированный учебно-тренировочный комплексе «Радыгино», в ходе которого проведут комплекс практических артиллерийских стрельб.

В поле вышли военнослужащие гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона на базе 2С1 «Гвоздика».

Артиллеристы пройдут полный комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, вождению боевых машин. В ходе занятий будут совершенствоваться взаимодействие артиллерийских подразделений и расчетов боевая слаженность, индивидуальная подготовка военнослужащих.

Сегодня в рамках полевого выхода артиллерийские расчеты морской пехоты провели артиллерийские стрельбы с открытых огневых позиций по мишеням, имитирующим технику и огневые точки условного противника.

Всего к решению задач привлечено более 150 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники.



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