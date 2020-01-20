20.01.2020 (04:05)

Экипажи кораблей Приморской флотилии ТОФ готовятся к выходам в море

В соответствие с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота экипажи надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил приступили к проведению корабельных учений в пунктах базирования по специальной курсовой задаче К-1.

Командиры кораблей и экипажи в этот период совершенствуют свои навыки по самостоятельному выполнению кораблем боевых задач в базе, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования, отрабатывают нормативы по борьбе за живучесть корабля и готовятся к выходу в море.

Флагманскими специалистами в соединениях проверяется и оценивается боевая и повседневная организации боевых частей и служб. Проводятся учения по приготовлению корабля к походу и взаимодействию с постами рейдовых служб.

По завершении отработки элементов и сдачи курсовой задачи К-1 экипажи планируют выйти в морские полигоны флота для выполнения учебно-боевых задач с применением вооружения кораблей в различной обстановке.



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