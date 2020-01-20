20.01.2020 (08:17)

Доля современного вооружения и техники инженерные войск Восточного военного округа достигла 70%

Доля обеспечения инженерных войск Восточного военного округа современной техникой, вооружением и экипировкой достигла 70%. Главными отличиями минувшего года стала масштабная проверка военных инженеров природными стихиями.

В течение года инженерные подразделения округа получили партию новейших роботизированных комплексов Уран-6 и Уран-9, которые позволяют выполнять опасные работы дистанционно, бронированную машину разминирования БМР-3МА и другие самые современные специализированные образцы техники. Это комплекты для развертывания временных дорог, понтонный парк для наведения временных переправ через водные преграды, инженерные электростанции, фронтальные погрузчики и другие виды техники. Поставки современной техники продолжатся.

В минувшем году военнослужащие инженерных войск прошли серьезную проверку в ходе ликвидации последствий ряда чрезвычайных ситуаций природного характера. Это расчистка гигантского завала скального массива на реке Бурея в Хабаровском крае и оказание помощи населению дальневосточных регионов пострадавших от масштабного наводнения. Зачастую военные инженеры выполняли задачи в экстремальных условиях крайне низких температур.

Проверку стихиями дальневосточные инженеры прошли на отлично. По итогам года за самоотверженный ратный труд около 50 военнослужащих получили государственные награды и более 300 ведомственных.



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