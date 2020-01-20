20.01.2020 (03:34)

В танковом соединении ВВО состоялись памятные мероприятия посвященные подвигу воинов легендарного 160 танкового полка

На базе танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, состоялись мероприятия посвященные памяти воинов легендарного 160 танкового полка.

Танковый полк имеет богатую и славную историю. Он прошел героический путь, как в годы Великой Отечественной войны, так и во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Забайкальские танкисты всегда отличались дисциплиной, отвагой и героизмом. В дань памяти о погибших воинах на территории танкового соединения Восточного военного округа возведен мемориальный комплекс.

Совет ветеранов, под руководством подполковника запаса Ивана Федорова, в памятные дни проводят встречи с участием командования танкового соединения.

Ветераны полка регулярно проводят акции и патриотические мероприятия, направленные на воспитание военнослужащих, а также юнармейцев, учащихся кадетских классов и школьников региона.



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