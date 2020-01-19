19.01.2020 (16:13)

Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению журналистских работ участников конкурса «Южный Медиа-АС-2020»

Конкурсная комиссия конкурса «ЮЖНЫЙ МЕДИА-АС-2020» приступила к рассмотрению заявок журналистов.

На сегодняшний день творческие работы представлены журналистами из Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Республик Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкессия, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев. За полтора месяца в адрес конкурсной комиссии направлено более 240 заявок.

Для участия в конкурсе приглашены все желающие журналисты, блогеры, творческие коллективы, чьи материалы, посвященные деятельности войск ЮВО, размещены в центральных и региональных печатных, аудиовизуальных и электронных средствах массовой информации (СМИ), а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах.

Отбор творческих работ производится по девяти номинациям:

«Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж (для сотрудников телевизионных СМИ);

«Командный голос» – лучшая радиопрограмма (для сотрудников радиостанций);

«Сила слова» – лучший материал в печатных СМИ (для сотрудников печатных СМИ);

«Стиль жизни» – лучший материал в периодических изданиях для узкой аудитории (для сотрудников печатных СМИ);

«Проект спецназ» – лучший проект, шоу, серия программ ит.д. (для творческих объединений и интернет-изданий);

«Молния» – лучшая работа в информагентстве (для сотрудников информационных агентств);

«Главный калибр» – лучшая фоторабота (для фотографов);

«На острие атаки» – лучший материал в местных СМИ (для сотрудников региональных СМИ);

«Прорыв» – дебют года (специальные номинации).

Участникам предлагается представить заявки на участие в пресс-службу Южного военного округа на электронную почту ps-uvo@mil.ru

Всероссийский фестиваль прессы «МЕДИА-АС-2020» проводится Министерством обороны Российской Федерации для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Напоминаем, что окружной этап «Медиа-Ас - 2020» проводится в период с 1 ноября 2019 года по 10 февраля 2020 года.

В Фестивале принимают участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

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