19.01.2020 (10:30)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии совершили обряд омовения в ходе празднования Крещения Господня

В Абхазии в ходе празднования Крещения Господня военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) со своими семьями совершили обряд омовения в святой воде.

Крещенские купания организованы на территории соединения в специальных купелях. Мероприятия будут проводиться в течение дня до захода солнца.

Во избежание заболеваний, несмотря на плюсовую температуру воздуха, вблизи купелей организовано дежурство специалистов медицинской службы. После омовения всем участникам ритуала выдают горячий чай.

18 января военнослужащие соединения и члены их семей приняли участие в праздничном богослужении в Войсковом храме (в честь святителя Николая) военной базы.

В праздничных мероприятиях на территории соединения уже приняли участие более 500 человек, в их числе военнослужащие, а также гражданский персонал военной базы.



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