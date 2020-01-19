19.01.2020 (09:33)

В мотострелковом соединении ЮВО в Северной Осетии прошел обряд крещения

В храме-часовне на территории мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, состоялся обряд крещения. Более 50 военнослужащих по призыву изъявили желание приобщиться к православной вере.

Таинство крещения военнослужащих по призыву совершил помощник командира мотострелкового соединения по работе с верующими военнослужащими Отец Георгий. После совершения таинства военнослужащим были вручены нательные кресты и молитвословы, сборники православных молитв.

Православный храм в честь «Всех Святых России просиявших» был построен в феврале 2014 года и оборудован согласно всем канонам православия. Его площадь позволяет вместить одновременно свыше 50 человек. В храме-часовне возведен иконостас из 30 икон, которые были собраны семьями военнослужащих и гражданского персонала соединения.

Появление на территории воинской части храма-часовни значительно упростило участие военнослужащих и гражданского персонала в духовной жизни общества. Ранее они могли посещать церковь только по выходным и праздничным дням. Теперь каждый военнослужащий в свободное от службы время может посетить воинский храм-часовню, где будут регулярно проводиться таинства крещения, совершаться молебны по православным праздникам и памятным дням истории российского воинства.



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