19.01.2020 (09:12)

В Армении военный священник окрестил более 300 военнослужащих ЮВО и членов их семей

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, прошел обряд таинства крещения военнослужащих и членов их семей в дни празднования Крещения Господнего.

Также в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах проводились мероприятия по причащению военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими протоиерей Арсений (Эмке) на территории военного городка «Большая Крепость» окрестил около 200 военнослужащих и более 100 человек из числа семей военнослужащих в храме Святой мученицы царицы Александры.

Военный священник призвал новоявленных членов православной церкви к соблюдению гуманных православных канонов, уважению к командирам и сослуживцам.

«Ежегодно число военнослужащих, проходящих военную службу и желающих принять православную веру, в российской военной базе прибавляется. Каждый из них осознанно делает свой религиозный выбор. Командование базы и офицеры в подразделениях всегда оказывает помощь церкви в деле духовного воспитания личного состава», – отметил командир соединения полковник Николай Мартынюк.



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