Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2020 (22:44)

Для сахалинских юнармейцев провели Урок мужества

Урок мужества провели для представителей сахалинского отделения всероссийского движения «Юнармия» в областной столице. 

Занятие поделили на две части. Сначала школьники послушали лекцию об истории России. В роли лектора выступил участник боевых действий в Афганистане в 1979 году Владимир Цветков. 

 «Я думаю, что нужно рассказывать историю русского патриотизма, потому что мы на пороге знаменательной даты — 75-летия Великой Победы. Это косвенно или прямо касается каждого жителя нашей страны», — отметил Владимир Цветков. 

Лекцию дополнили видеоролики о разных исторических событиях, которые происходили в России и в мире.

Уроки мужества проходят на Сахалине не первый год. В прошлом состоялось около 40 подобных занятий в образовательных учреждениях области. Кроме этого, представители сахалинского отделения всероссийского движения «Юнармия» побывали в Красногорском детском доме. 

В этом году планируют провести около 40 уроков мужества. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false