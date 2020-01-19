19.01.2020 (22:44)

Для сахалинских юнармейцев провели Урок мужества

Урок мужества провели для представителей сахалинского отделения всероссийского движения «Юнармия» в областной столице.

Занятие поделили на две части. Сначала школьники послушали лекцию об истории России. В роли лектора выступил участник боевых действий в Афганистане в 1979 году Владимир Цветков.

«Я думаю, что нужно рассказывать историю русского патриотизма, потому что мы на пороге знаменательной даты — 75-летия Великой Победы. Это косвенно или прямо касается каждого жителя нашей страны», — отметил Владимир Цветков.

Лекцию дополнили видеоролики о разных исторических событиях, которые происходили в России и в мире.

Уроки мужества проходят на Сахалине не первый год. В прошлом состоялось около 40 подобных занятий в образовательных учреждениях области. Кроме этого, представители сахалинского отделения всероссийского движения «Юнармия» побывали в Красногорском детском доме.

В этом году планируют провести около 40 уроков мужества.

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