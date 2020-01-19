19.01.2020 (22:15)

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» ВМФ России зашло в Монтевидео

Сегодня, 19 января в 18.00 океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский», совершающее кругосветную экспедицию, организованную Главным командованием ВМФ России и посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф. Крузенштерна, зашло в порт Монтевидео. Деловой заход судна в уругвайский порт продлится до 21 января.

Руководитель экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский» капитан 1 ранга Олег Осипов доложил Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову о том, что за 47 суток похода судном пройдено свыше 9232 мили, участниками экспедиции осуществлено 16455 линейных км. маршрутного промера глубин, организовано 35 исследований с помощью гидрологических станций, и 291 гидрометеоисследование

Главкома ВМФ России Адмирал Николай Евменов приказал предоставить полученные в Центр Русского Географического Общества, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе для анализа.

Маршрутный промер глубин выполняется на всем этапе экспедиции с использованием эхолотов. В процессе исследований используются данные получаемые мобильным автономным пунктом приема космической метеорологической информации (Сюжет-МБ) и корабельной метеорологической станцией «Характер-К». Среди целей экспедиции - изучение и анализ состояния гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах, проведение непрерывных наблюдений за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования судна, а также в Антарктическом регионе.

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» покинуло г. Кронштадт 3 декабря, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции Военно-Морского Флота России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф. Крузенштерна. В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». За время первого и второго этапа кругосветной экспедиции ОИС «Адмирал Владимирский» посетило порты Лиссабон и Рио-де-Жанейро.

Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом.



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