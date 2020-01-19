19.01.2020 (21:45)

В Нахимовском военно-морском училище прошёл мастер-класс по боксу

В Санкт-Петербурге, на базе спортивного комплекса Нахимовского военно-морского училища прошел мастер-класс по боксу. Тренировочное мероприятие проводилось под руководством тренера сборной Федерации бокса Санкт-Петербурга Мастера спорта Вячеслава Белодеда с участием спортсменов – мастеров спорта Вадима Юнусова и Даниила Бликертаса, кандидатов в Мастера спорта: Александра Гордеева, Саида Магомедова, Давида Тарчинава, Александра Манаева и Сергея Молчанова.

В мероприятии приняли участие 70 нахимовцев 5, 6, 7 и 8-х классов. В ходе встречи боксеры провели тренировочную разминку. В программу мастер-класса были включены специальные упражнения для боксера, техника передвижения в боксе, основные удары руками, защитные действия, отработка различных комбинаций на лапах, проведены учебные спарринги. Вячеслава Белодед объяснил нахимовцам, что стремясь к своему золоту все спортсмены преодолевают тяжелый путь через поражения и неудачи. Боксеры старались уделить время детям индивидуально, указывая на их ошибки. Процесс занятий оказался фантастически увлекательным не только для сборной, но и для зрителей, которые с энтузиазмом следили за происходящим.

«Состязания прошли в соответствии с указанием Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова об активизации спортивной работы в Военно-Морском Флоте. Проведенный мастер-класс вдохновил многих ребят на занятие в секции боксом. Возможно те, которые пополнят ряды сборной Нахимовского военно-морского училища по боксу, в ближайшем будущем станут победителями и призёрами различных соревнований», - отметил Помощник Главнокомандующего ВМФ по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивачёв.



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