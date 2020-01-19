Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2020 (21:13)

Более 100 воспитанников Пермского СВУ приняли участие в конкурсе

Более 100 воспитанников Пермского СВУ приняли участие в конкурсе «Грани математики» на котором продемонстрировали высокую математическую грамотность.

В январе 2020 года подведены итоги конкурса «ПУМА: Грани математики», целью которого является исследование разных аспектов математической грамотности обучающихся, проверка уровня математической грамотности. Конкурс включал в себя 20 заданий, разделённых на три части, каждая из которых имеет свою особенность в формате подачи материала.

100% математическую грамотность продемонстрировали обучающиеся 7 роты. 23 суворовца, набрали 95 % баллов от общего количества.

Ранее суворовцы из Перми стали победителями в многопредметной олимпиаде «Юные таланты».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false