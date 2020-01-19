19.01.2020 (17:28)

В Североморске состоялся турнир по «русскому жиму»

В спорткомплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморска­– состоялся турнир по «русскому жиму» на кубок начальника морской инженерной службы Северного флота.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие отдельного морского инженерного полка, инженерных подразделений бригады морской пехоты, армии ВВС и ПВО и армейского корпуса. Впервые в соревнованиях приняли участие женщины. Спортсмены поднимали фиксированный вес штанги максимальное количество раз. Жюри оценивало победителей в личном и командном зачете.

Женщины соревновались в жиме штанги весом 35 килограмм. Первое место заняла гражданская служащая Маргарита Скидская из армии ВВС и ПВО выполнив 25 повторений, второе гражданская служащая отдельного морского инженерного полка Татьяна Михальцевич, с результатом 12 раз, замкнула тройку лидеров старший матрос Мария Сушко из бригады морской пехоты подняв штангу 11 раз.

При весе штанги в 55 килограммов наибольшее число повторений – 85 раз – выполнил старший сержант Марат Гаджикурбанов. Второй результат у сержанта Дмитрия Колосова. Третьим в этой категории стал капитан Александр Курлаев.

Наибольшее число повторений при весе штанги 75 килограммов – 63 раза – сделал старший сержант Иван Яшин. Вторым стал старший капитан Максим Обруч. Третье место в этой категории занял младший сержант Андрей Кустов.

Штангу весом 100 килограммов капитан Александр Бохонович поднял 39 раз, заняв первое место. Старший сержант Иван Яшин стал в этой категории вторым, а капитан Максим Обруч занял третье место.

По итогам турнира общекомандное первое место и кубок начальника морской инженерной службы заняла команда армии ВВС и ПВО. Вторыми стали военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы.

Награждение победителей и призёров провёл начальник морской инженерной службы полковник Александр Худолей. Он поздравил подчинённых с успехами в спорте, отметив силу и выносливость всех участников соревнований.

«Русский жим» –– это разновидность силового спорта (пауэрлифтинга), когда атлет, лёжа на спине, осуществляет жим штанги фиксированного веса наибольшее количество повторений.



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