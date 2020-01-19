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19.01.2020 (17:01)

Юным армейцам рассказали о процессах создания и подготовки льда

В Спортивном комплексе ЦСКА (Ледовый) состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию Дня ледовара.

Гостями события стали воспитанники армейской хоккейной школы и юнармейского центра военно-патриотического воспитания Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации. Ребята посмотрели познавательной видеоролик о профессии ледовара и о процессах создания и подготовки льда.

В продолжении мероприятия гости переместились на ледовую арену, где им наглядно продемонстрировали заливку льда, а директор спортивного комплекса (Ледовый) Алексей Черкесов и начальник службы подготовки льда Игорь Озералин рассказали обо всех секретах и тонкостях процесса.

Стоит отметить, что залогом успешных соревнований и тренировок всех спортсменов на льду являются навыки, таланты, а также качество ледовой поверхности. За покрытие катка отвечают непосредственно специалисты – ледовары.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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