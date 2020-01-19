19.01.2020 (16:47)

Армейские спортсмены стали победителями мемориала Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом

В манеже УралГУФК в Челябинске прошел традиционный легкоатлетический турнир «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом», где себя отлично показали армейские легкоатлеты. На счету представителей Центрального спортивного клуба Армии два «золота», одно «серебро» и две «бронзы».

Лучший результат среди женщин в прыжке в высоту в Челябинске показала олимпийская чемпионка, чемпионка мира, победительница Всемирных военных игр капитан Анна Чичерова, взлетевшая в третьей попытке на 1,94 м. Второе место заняла Дарья Слепова (1,88 м), третье разделили Надежда Андрюхина и Кристина Королева (1,88 м; большее количество попыток).

В аналогичной дисциплине вторым среди мужчин стал победитель чемпионата Европы в помещении и командного чемпионата Европы прапорщик Даниил Цыплаков, как и Никита Анищенков, покоривший планку на высоте 2,23 м, но затратив при этом меньшее количество попыток. Победу одержал Михаил Акименко – 2,31 м.

В мужском противостоянии в секторе прыжка с шестом победу одержал серебряный призер чемпионата Европы, победитель «Бриллиантовой лиги» 2018 года младший сержант Тимур Моргунов. Он преодолел планку на высоте 5,71 м, обойдя Дмитрия Желябина (5,61 м), а также чемпиона России прапорщика Георгия Горохова и Илью Мудрова (оба – 5,51 м).

Ещё одна спортсменка армейского Клуба победительница Первенства Европы, серебряный призёр чемпионата России Аксана Гатауллина разделила третье место с Ириной Иванов, показав результат 4,41 м. Победу, установив рекорд соревнований, в женском прыжке с шестом в Челябинске одержала Ангелина Жук-Краснова (5,66 м). Людмила Петрова покорила высоту 4,51 м и стала второй.

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