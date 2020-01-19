Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.01.2020 (16:33)

Армейский стрелок стал двукратный победитель Всероссийских соревнований в Ижевске

В Ижевске завершился чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Турнир проходил в канун Рождества и собрал более 300 сильнейших стрелков со всей России.

На первых в этом году Всероссийских стартах по пулевой стрельбе спортсмен-инструктор самарского филиала ЦСКА Дарья Вдовина показала лучшие результаты в стрельбе из малокалиберной (МВ-ПС) и пневматической винтовок (ВП-ПС). Обе победы - командные в дуэте с представителем Архангельской области Станиславом Кузнецовым.

В ближайших планах Дарьи Вдовиной выступление на ежегодных январских международных стартах в Мюнхене и подготовка к чемпионату Европы по пулевой стрельбе, который пройдет в конце февраля начале марта в польском городе Вроцлав.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Москве прошло заседание попечительского совета регби-клуба ЦСКА
Армейский сноубордист завоевал «золото» в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Скуоле
Армейские пловцы завоевали три награды на первом этапе Серии чемпионов в Шэньчжэне
Рапиристка ЦСКА — победительница этапа Кубка мира в Катовице

Метки:
ЦСКА
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false