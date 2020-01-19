19.01.2020 (16:33)

Армейский стрелок стал двукратный победитель Всероссийских соревнований в Ижевске

В Ижевске завершился чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Турнир проходил в канун Рождества и собрал более 300 сильнейших стрелков со всей России.

На первых в этом году Всероссийских стартах по пулевой стрельбе спортсмен-инструктор самарского филиала ЦСКА Дарья Вдовина показала лучшие результаты в стрельбе из малокалиберной (МВ-ПС) и пневматической винтовок (ВП-ПС). Обе победы - командные в дуэте с представителем Архангельской области Станиславом Кузнецовым.

В ближайших планах Дарьи Вдовиной выступление на ежегодных январских международных стартах в Мюнхене и подготовка к чемпионату Европы по пулевой стрельбе, который пройдет в конце февраля начале марта в польском городе Вроцлав.

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