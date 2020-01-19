19.01.2020 (16:13)

Радиолюбители, военные специалисты и посетители Парка собрались в Центре военно-тактических игр

На территории Центра военно-тактических игр прошло мероприятие, посвященное 95-й годовщине первого выхода в радиоэфир любительского радиопередатчика.

Военнослужащие, Союз радиолюбителей и посетители Парка провели сеанс радиосвязи с разными городами России: от Дальнего Востока до Калининграда на территории «Городка военных связистов».

«Во Вторую мировую войну от работы связистов во многом зависели жизни военнослужащих. Правильность передачи сведений, надежность кодировки информации, корректность настройки каналов связи – все это напрямую влияло на возможный исход каждого боя. Сегодня мы, как и 95 лет назад, вышли на связь с разными уголками нашей страны», - отметил член Союза радиолюбителей России.

В рамках мероприятия гостям провели экскурсию по «Городку военных связистов», где они ознакомились с техникой 50-70-х годов, применявшейся в военных конфликтах того времени.

«Я нахожусь в парке «Патриот», прием! как слышно?», - сказал юный посетитель в микрофон радиостанции.

В этот момент его услышали более 1500 радиолюбителей в разных уголках страны. После успешного радиосеанса мальчик с уверенностью сказал, что будет связистом.

Главным управлением Связи запланировано проведение целого ряда мероприятий по дальнейшему совершенствованию «Городка военных связистов».

Справочно:

15 января 1925 года из Нижнего Новгорода радиолюбитель Фёдор Алексеевич Лбов, вышел в эфир на волне 96 метров на передатчике с выходной мощностью 15 Вт. Позывной сигнал с латинскими буквами R1FL (Россия, Первая, Федор Лбов).

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