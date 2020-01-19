19.01.2020 (15:56)

Более 500 военнослужащих Воздушно-десантных войск приведены к Военной присяге в Приморском крае и Волгоградской области

В Уссурийском гвардейском десантно-штурмовом соединении и в гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении, дислоцированном в г. Камышин Волгоградской области прошла торжественная церемония приведения к присяге вновь прибывшего пополнения. Более 500 военнослужащих Воздушно-десантных войск присягнули на верность своей Родине.

Ритуал приведения к Военной присяге начался с выноса Государственного флага Российской Федерации, Воздушно-десантных войск и Георгиевских знамен соединений.

В торжественных мероприятиях, проходивших в Уссурийском и Камышинском гарнизонах приняли участие командования и личный состав соединений, представители органов государственной власти и местного самоуправления Приморского края и Волгоградской области, городов Уссурийска и Камышина, родители и родственники военнослужащих, которые пожелали военнослужащим быть верным Военной присяге, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности.

Всем десантникам, принявшим присягу, были вручены гвардейские нагрудные знаки, как символ мужества и стойкости, что является отличительной чертой гвардейских Воздушно-десантных войск.

В заключении мероприятия состоялись показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою и дефиле военных оркестров.

По сложившейся традиции, гости церемонии были приглашены на экскурсию по территориям соединений, в ходе которых они ознакомились с новейшим вооружением, военной техникой, современной экипировкой военнослужащих и стрелковым оружием, а также учебно-материальной базой подразделений, социальными и бытовыми условиями службы.

Командиры соединений провели встречи с родителями военнослужащих и ответили на все интересующие их вопросы.

За год своей службы десантники пройдут курс общевойсковой подготовки, примут участие в полевых выходах, боевых стрельбах, обучаться вождению боевых машин и совершат более десяти прыжков с парашютом из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации.



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