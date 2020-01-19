19.01.2020 (15:14)

Более 50 купелей подготовили в ЦВО ко дню Крещения Господня

На территории Центрального военного округа, а также военных баз в Киргизии и Таджикистане подготовили более 50 купелей для проведения крещенских купаний.

В канун великого православного праздника помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими провели обряды освещения купелей.

Для создания комфортных условий, места проведения омовений оборудовали дорожками, палатками и пунктами обогрева, где, в день крещенских купаний, можно будет подкрепиться салом и горячим чаем.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице