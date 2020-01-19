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19.01.2020 (14:43)

Православные курсанты специального факультета Омского автобронетанкового института приняли участие в крещенском купание на реке Иртыш

Курсанты специального факультета из Бурунди и Никарагуа приняли участие в крещенском купании, организованном командованием Омского автобронетанкового инженерного института.

Крещенскую купель на реке Иртыш освятил настоятель храма Святого Благоверного Князя Димитрия Донского отец Сергий.

Для проведения купания организаторы оборудовали «иордань», нарастив толщину люда до 70 сантиметров. Так же была развернута полевая кухня, где военнослужащие, горожане и гости города Омск могли согреться и выпить горячего чая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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