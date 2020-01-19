19.01.2020 (14:27)

В войсках ЦВО стартовали конкурсы полевой выучки

Лучшие командиры рот и батальонов Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в конкурсах полевой выучки. Соревнования стартуют на территории Свердловской, Челябинской, Самарской, Оренбургской, Новосибирской и Кемеровской областей.

Каждый конкурс носит имя заслуженного отечественного военного. За звание лучшего командира танкового батальона офицеры будут соревноваться в рамках конкурса, носящего имя Героя Советского Союза генерала армии Евгения Ивановского, а лучший командир танковой роты будет выявлен в ходе соревнования по полевой выучке имени танкиста-аса Зиновия Колобанова. Лучшие командиры мотострелковых рот и батальонов поборются за право выхода на окружной и всеармейские этапы в конкурсах имени Героя России полковника Владимира Чабанова и Героя Советского Союза генерала армии Ивана Павловского.

Наряду с офицерами за звание лучшего командира отделения, танка и боевой машины будут соревноваться военнослужащие по контракту.

В ходе отбора на конкурс военнослужащим ЦВО предстоит пробежать 3 километра на выносливость и 100 метров на время, а также выполнить упражнения вождения и контрольных стрельб из штатной боевой техники: боевой машины пехоты БМП-2 и танков Т-72. Победители конкурсов в соединениях и воинских частях представят свои объединения на окружном этапе.



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