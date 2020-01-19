19.01.2020 (14:09)

На российской военной базе «Кант»прошло крещенское купание

Традиционное крещенское купание прошло на российской военной базе «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике.

«Иорданью» для военнослужащих и членов их семей стал искусственный пруд на аэродроме, вода которого была освящена помощником командира базы по работе с верующими военнослужащими иереем Александром Аношкиным.

Купание прошло при температуре минус 10 градусов по Цельсию. Для создания комфортных условиях для купавшихся командование базы оборудовало отапливаемые палатки для переодевания и обогрева.

Обращаясь к собравшимся, настоятель войскового храма имени Александра Невского иерей Александр Аношкин отметил, что крещенская вода дает силы, энергию, излечивает от болезней и помогает пережить трудности. Особо подчеркнув, что этот праздник - время всепрощения, всеобщего веселия, любви и уважения.



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