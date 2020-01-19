19.01.2020 (14:14)

Соединения и части ВВО дислоцированные в Бурятии получили новейшие технические средства воспитания

В соединения и части Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, поступили новейшие мультимедийные технические средства для организации военно-политической работы и досуга.

Поступление технических средств, связано с переоснащением клубов, комнат досуга и музеев соединений и воинских частей, а также повышением качества организации досуга воинского коллектива.

Так, в пользование военным поступили современные мобильные акустические системы, а также комплекты телевизионного оборудования и звуковещания.

Необходимость в таких мультимедийных средствах, существует как при проведении теоретических занятий по боевой подготовке в классах, так и при осуществлении мероприятий военно-политической работы в частях.



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