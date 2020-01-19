19.01.2020 (13:53)

Ряды юнармейцев Еврейской автономной области пополнили новые патриоты

В Еврейской автономной области на базе Центра образования имени Владимира Пеллера, состоялось, посвящение учащихся 5-8 классов в ряды «ЮНАРМИИ» и школьного клуба юных защитников природы «Росток».

Юнармейцы поклялись быть верным юнармейскому братству, хорошо учиться, стремиться к спортивным достижениям, а также быть настоящими патриотами своей Родины. После произнесенных слов каждый юнармеец получил заветный значок.

По окончании торжественной церемонии юнармейцев и юных защитников природы поздравили с важным событием ветераны военной службы и руководители образовательного центра. После торжественной церемонии юные патриоты спели военно-патриотические песни.

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