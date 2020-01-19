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19.01.2020 (13:29)

В объединении ВВС и ПВО ВВО состоялись учебно-тренировочные полеты экипажей молодых летчиков

В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа около 20 молодых лейтенантов прошли практическую летную подготовку на вертолетах Ка-52 и Ми-8АМТШ.

В ходе занятий молодые летчики отработали технику пилотирования вертолетов с элементами выполнения боевого маневрирования. Помимо этого, молодые специалисты отработали элементы упражнения по пилотированию воздушных судов на различных высотах.

По итогам учебно-тренировочных полетов молодой летный состав в зимних условиях полностью справился с задачами. Все лейтенанты оценены на «хорошо» и «отлично».

Пресс-служба Восточного военного округа
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