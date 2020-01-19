19.01.2020 (13:03)

В амурском артиллерийском соединении ВВО состоялся ритуал приведения новобранцев к Военной присяге

В артиллерийском соединении, дислоцированном в Амурской области, состоялась церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения.

Более 50 новобранцев, призванных осенью минувшего года, в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине. Ко многим поддержать и поздравить военнослужащих в ответственный момент жизни приехали родители, друзья и близкие родственники.

Все молодые воины в течение месяца прошли медицинское освидетельствование, проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания по основным предметам системы боевой подготовки.

Ближайшее время они будут назначены на должности в подразделениях и приступят к боевой учебе в составе воинских коллективов.



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