19.01.2020 (12:13)

Свыше 100 школьников посетили отдельный комендантский Преображенский полк ЗВО

Более 100 школьников из Москвы и Московской области посетили Отдельный комендантский Преображенский полк Западного военного округа в рамках Дня открытых дверей.

Офицеры провели увлекательную экскурсию для детей по территории одного из элитных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, в ходе которой ребята получили уникальную возможность понаблюдать за тренировками по строевой подготовке военнослужащих Почетного караула, осмотреть военную технику воинской части, познакомиться с военнослужащими кинологической службы, жизнью и бытом военнослужащих, а также посмотреть экспозицию Музея военной формы одежды.



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